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19 октября, среда
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В московском метро может появиться станция «Башкирская»// 19.10.2016
Руководство метрополитена столицы России рассматривает это предложение.
Фото: телеканала БСТ
В 30-е годы прошлого века на строительстве московского метрополитена трудился большой отряд добровольцев из Башкирии - 5 тысяч человек, сообщает телеканал БСТ.
Эти исторические факты можно узнать на экспозиции «85 лет уникального опыта», которая развернута на московской станции метро «Выставочная». Она знакомит посетителей с историей подземного строительства, в том числе с малоизвестными ранее историческими фактами. Основную часть рабочих составляли добровольцы из села Николо-Берёзовка, райцентра прежде Калтасинского, а ныне Краснокамского района республики.
Башкирия стала единственным регионом, которая представила на выставке свою экспозицию.
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