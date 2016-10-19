В московском метро может появиться станция «Башкирская»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Руководство метрополитена столицы России рассматривает это предложение.

Фото: телеканала БСТ

В 30-е годы прошлого века на строительстве московского метрополитена трудился большой отряд добровольцев из Башкирии - 5 тысяч человек, сообщает телеканал БСТ.

Эти исторические факты можно узнать на экспозиции «85 лет уникального опыта», которая развернута на московской станции метро «Выставочная». Она знакомит посетителей с историей подземного строительства, в том числе с малоизвестными ранее историческими фактами. Основную часть рабочих составляли добровольцы из села Николо-Берёзовка, райцентра прежде Калтасинского, а ныне Краснокамского района республики.

Башкирия стала единственным регионом, которая представила на выставке свою экспозицию.