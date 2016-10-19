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Города и села Башкирии вошли в список самых благоустроенных поселений России// 19.10.2016
Победителями конкурса стали три города и два села.
Фото: Кристина Дейнеко
Министерство строительства РФ озвучило результаты конкурса самых благоустроенных поселений России. В число победителей вошли три города и два села из Башкирии.
В категории с населением от 100 тысяч человек лучшими признаны города Октябрьский и Стерлитамак, а также Альметьевск (Татарстан) и Новороссийск (Краснодарский край).
В категории с населением до 100 тысяч человек лучшими признаны города Туймазы, Чистополь (Татарстан), Сухиничи (Калужская область) и городское поселение «Город Строитель» (Белгородская область).
Среди сельских поселений с населением от 5 тысяч и более в число лучших вошло село Верхнеяркеево из Башкирии, также самыми благоустроенными признаны Бриньковское сельское поселение (Краснодарский край), Высокогорское сельское поселение и поселок городского типа Актюбинский (Татарстан), Трудоармейское сельское поселение (Кемеровская область).
В категории с населением от 3 до 5 тысяч человек населенные пункты из Башкирии в число лучших не вошли.
Среди поселений с населением до 3 тысяч человек лучшими признаны сельское поселение Преображенский сельсовет в Липецкой области, сельское поселение Железнодорожная станция Кудринская в Калужской области, Краснознаменское сельское поселение в Воронежской области и село Рощинский в Башкирии.
Напомним, что ранее Уфа заняла второе место по благоустройству во всероссийском рейтинге городов, являющихся административными центрами.
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