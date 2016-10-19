19 октября, среда
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Города и села Башкирии вошли в список самых благоустроенных поселений России

Ольга КОРЗИК // 19.10.2016
Победителями конкурса стали три города и два села.

Фото: Кристина Дейнеко

Министерство строительства РФ озвучило результаты конкурса самых благоустроенных поселений России.  В число победителей вошли три города и два села из Башкирии.

В категории с населением от 100 тысяч человек лучшими признаны города Октябрьский и Стерлитамак, а также Альметьевск (Татарстан) и Новороссийск (Краснодарский край).

В категории с населением до 100 тысяч человек лучшими признаны города Туймазы, Чистополь (Татарстан), Сухиничи (Калужская область) и городское поселение «Город Строитель» (Белгородская область).

Среди сельских поселений с населением от 5 тысяч и более в число лучших вошло село Верхнеяркеево из Башкирии, также самыми благоустроенными признаны Бриньковское сельское поселение (Краснодарский край), Высокогорское сельское поселение и поселок городского типа Актюбинский (Татарстан), Трудоармейское сельское поселение (Кемеровская область).

В категории с населением от 3 до 5 тысяч человек населенные пункты из Башкирии в число лучших не вошли.

Среди поселений с населением до 3 тысяч человек лучшими признаны сельское поселение Преображенский сельсовет в Липецкой области, сельское поселение Железнодорожная станция Кудринская в Калужской области, Краснознаменское сельское поселение в Воронежской области и село Рощинский в Башкирии.

Напомним, что ранее Уфа заняла второе место по благоустройству во всероссийском рейтинге городов, являющихся административными центрами.

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

19.10.2016
В московском метро может появиться станция «Башкирская»
Руководство метрополитена столицы России рассматривает это предложение.

18.10.2016
В социальной сети «Вконтакте» появился автозапуск видео
Самая популярная в России социальная сеть запускает очередную новинку.

18.10.2016
В Уфе пройдет творческий вечер народного поэта Башкортостана Кадима Аралбая
Литературно-музыкальный вечер состоится в пятницу, 21 октября, в Доме актера.

18.10.2016
В Уфе в озеро Солдатское запустили карпов и толстолобиков
Рыбу выпустили в водоем в парке Якутова сегодня утром.

18.10.2016
В Башкирии судьбу памятников истории и культуры будут решать и жители
Вопросы сохранения объектов культурного наследия вынесут на общественное обсуждение.

17.10.2016
Абзаково вошло в топ-10 горнолыжных курортов для новогоднего отдыха
Горнолыжный курорт из Башкирии занял почетное 7-ое место.

17.10.2016
Четыре врача из Башкирии признаны лучшими в России
Награды победителям вручила министр здравоохранения России.

17.10.2016
В Уфе сегодня откроют первый парклет
Это небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте парковочных мест автостоянки.

16.10.2016
Башкирская модель стала Послом мира в Южной Корее
Девушка получила награду в местном Доме правительства.

16.10.2016
В Уфе пройдет фестиваль видеофильмов о семье
Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.

15.10.2016
В Уфе определили самых красивых телом мужчин и женщин
В чемпионате "Геометрия тела" приняли участие самые рельефные мужчины и женщины страны.

14.10.2016
В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем
Кинокомплекс Искра IMAX объявил акцию с началом продаж на билеты.

14.10.2016
В Уфе открылась выставка «Шедевры Гюстава Доре»
Французский художник иллюстрировал Библию, «Дон Кихота» и другие великие книги.

13.10.2016
В Уфе пройдет Международный фестиваль современной музыки
Горожане услышат музыку из России, Китая, Кореи и Казахстана.

13.10.2016
Эротический календарь ХК «Салават Юлаев» взорвал соцсети
Девушки из группы поддержки уфимцев снялись для фирменного календаря команды.

12.10.2016
Константин Толкачев поймал щуку весом в пять с половиной килограмм
Свой улов он показал на своей странице в соцсети.

11.10.2016
В Уфе сняли видео к Дню республики
Его разместили в Youtube и Instagram.

11.10.2016
Уфа признана вторым по благоустроенности городом в России
Дмитрий Медведев подвел итоги конкурса.

10.10.2016
Юрий Шевчук даст два концерта с новой программой
Они состоятся в марте 2017 года в Москве и Петербурге.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
В Уфе рядом с рекой появилась несанкционированная свалка

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"