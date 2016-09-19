Башкирия вошла в число лидеров по открывшимся кинозалам

Наталья КУЗНЕЦОВА

Рейтинг составлен Минкультуры России.

Фото: culture.bashkortostan.ru

Башкирия вошла в число лидеров среди российских регионов по числу кинозалов, открывшихся в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

В регионе открыто сразу три кинотеатра – в городах Учалы, Дюртюли и Кумертау. В них фильмы можно смотреть в том числе в формате 3D.

Открытие кинозалов происходит в рамках особой программы, реализуемой Минкультуры России. Сейчас по стране в целом открыто уже 67 кинотеатров.

- Всего до конца года должно появиться 143 современных кинозала в городах с населением до 100 тысяч человек, - говорится в сообщении ведомства.