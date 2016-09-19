Злата ЗУКОВИЧ

В столицу республики приедут Андрей Кончаловский и Андрей Дементьев.

Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион» пройдет в Уфе с 22 по 25 ноября. Это будет заключительный этап конкурса.

В 2016 году для участия в конкурсе поступило 545 работ от 167 телекомпаний России. В рамках фестиваля продет большая учебная программа, в которую войдут тренинги, семинары, круглые столы, презентации, а также культурно-развлекательные вечерние мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, творческий вечер будет вести режиссер Андрей Кончаловский и поэт Андрей Дементьев.