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В Уфе пройдет всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ-Регион"// 19.09.2016
В столицу республики приедут Андрей Кончаловский и Андрей Дементьев.
Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион» пройдет в Уфе с 22 по 25 ноября. Это будет заключительный этап конкурса.
В 2016 году для участия в конкурсе поступило 545 работ от 167 телекомпаний России. В рамках фестиваля продет большая учебная программа, в которую войдут тренинги, семинары, круглые столы, презентации, а также культурно-развлекательные вечерние мероприятия.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, творческий вечер будет вести режиссер Андрей Кончаловский и поэт Андрей Дементьев.
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