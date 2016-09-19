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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе в эту субботу пройдет общегородской субботник

Ольга КОРЗИК // 19.09.2016
Мероприятие состоится в рамках месячника по санитарной очистке территории города

Фото: minsvyaz.ru

В ближайшую субботу, 24 сентября, в Уфе состоится общегородской субботник, сообщает пресс-служба городской администрации. Эти работы пройдут в рамках месячника по санитарной очистке территории города, который стартовал 15 сентября и продлится до 20 октября.

Мэрия рекомендовала руководителям предприятий привести в надлежащее состояние закрепленные и прилегающие территории, а неравнодушных горожан пригласила  принять участие в субботнике. 

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