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19 сентября, понедельник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе в эту субботу пройдет общегородской субботник// 19.09.2016
Мероприятие состоится в рамках месячника по санитарной очистке территории города
Фото: minsvyaz.ru
В ближайшую субботу, 24 сентября, в Уфе состоится общегородской субботник, сообщает пресс-служба городской администрации. Эти работы пройдут в рамках месячника по санитарной очистке территории города, который стартовал 15 сентября и продлится до 20 октября.
Мэрия рекомендовала руководителям предприятий привести в надлежащее состояние закрепленные и прилегающие территории, а неравнодушных горожан пригласила принять участие в субботнике.
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