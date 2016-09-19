В Уфе в эту субботу пройдет общегородской субботник

Ольга КОРЗИК

Мероприятие состоится в рамках месячника по санитарной очистке территории города

Фото: minsvyaz.ru

В ближайшую субботу, 24 сентября, в Уфе состоится общегородской субботник, сообщает пресс-служба городской администрации. Эти работы пройдут в рамках месячника по санитарной очистке территории города, который стартовал 15 сентября и продлится до 20 октября.

Мэрия рекомендовала руководителям предприятий привести в надлежащее состояние закрепленные и прилегающие территории, а неравнодушных горожан пригласила принять участие в субботнике.