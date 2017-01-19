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В Уфе появилась возможность заказать «Бабушку на час»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 19.01.2017
Пенсионерки могут забрать ребенка из школы, накормить его, сделать с ним домашнее задание, обучить ремеслу.

В столице Башкирии появилась возможность заказать «Бабушку на час». В роли помощников для занятых родителей выступают пенсионерки, многие из которых имеют педагогическое или медицинское образование.

- Проект "Бабушка на час" родился по инициативе слушателей Народного университета 3-го возраста как отклик наших пенсионеров внести свою лепту в безопасность детей младшего возраста, остающихся без присмотра родителей в дневное время когда большинство родителей занято на работе, - рассказал Медиакорсети один из авторов идеи, депутат Госсобрания Башкирии, директор уфимского филиала РГСУ Рустем Ахмадинуров. - Сначала наши слушатели помогали в сопровождении со школы домой и на секции, в основном соседских детей. Потом когда стали поступать заявки от других родителей, мы решили организовать специальную подготовку целой группы бабушек-воспитателей из числа слушателей с педагогическим и гуманитарным образованием. А с нового года запущен специальный сайт "Бабушка на час", который может позволить занятым родителям, не имеющим собственных бабушек и дедушек заказать данную услугу. Надеюсь, что это будет востребовано и позволит обеспечить безопасность наших детей во внешкольное время. Сама услуга не бесплатна, но вполне посильна и начинается, насколько я знаю, со 100 рублей за час. 

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