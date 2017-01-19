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В Уфе появилась возможность заказать «Бабушку на час»// 19.01.2017
Пенсионерки могут забрать ребенка из школы, накормить его, сделать с ним домашнее задание, обучить ремеслу.
В столице Башкирии появилась возможность заказать «Бабушку на час». В роли помощников для занятых родителей выступают пенсионерки, многие из которых имеют педагогическое или медицинское образование.
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