Уфимский кондитер Ольга Носкова стала номинантом премии Shorty Awards

Кристина ДЕЙНЕКО

Женщину номинировали на премию за достижения в области социальных медиа.

Фото: соцсети

Уфимка Ольга Носкова стала номинантом престижной американской премии Shorty Awards. Ее вручают за достижения в области социальных медиа.

- Дорогие мои! Это невероятно - меня номинировали на премию THE SHORTY AWARDS, где определяют самых популярных персон и компаний в социальных сетях, таких как Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat и др. Это удивительная возможность встретить таких легендарных людей, как Опра, Сэмюэль Джексон, Шер, Леди Гага, Бритни Спирс, - пишет Ольга Носкова на своей странице ВКонтакте. - Голосование продлится с 17 января по 16 февраля по ссылке. Голосовать можно один раз в день.

Уфимский кондитер давно привлекла к себе внимание интернет-общественности. В прошлом году издание BuzzFeed написало о ней статью. Кроме того, Ольгу заметила американская певица Бритни Спирс. О ее великолепных тортах она написала в своем инстаграме.