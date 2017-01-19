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Уфимский кондитер Ольга Носкова стала номинантом премии Shorty Awards// 19.01.2017
Женщину номинировали на премию за достижения в области социальных медиа.
Фото: соцсети
Уфимка Ольга Носкова стала номинантом престижной американской премии Shorty Awards. Ее вручают за достижения в области социальных медиа.
Уфимский кондитер давно привлекла к себе внимание интернет-общественности. В прошлом году издание BuzzFeed написало о ней статью. Кроме того, Ольгу заметила американская певица Бритни Спирс. О ее великолепных тортах она написала в своем инстаграме.
Жюри премии ежегодно отмечает наиболее заметных и интересных пользователей социальных сетей. Победителями становились известные всему миру личности, такие как Мишель Обама, Тейлор Свифт и другие.
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