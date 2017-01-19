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В Уфе пройдет автофлешмоб, посвященный Неделе Звезд хоккея// 19.01.2017
В нем примут участие более 100 машин.
Фото: ufacity.info
Как сообщили в пресс-службе администрации города, завтра, 20 января, в 20:00 уфимского времени на территории парковки перед «Уфа-Ареной» состоится автомобильный флешмоб. Звезды КХЛ, спортивные журналисты и сотрудники телеканала «Вся Уфа» выстроят автомобилями логотип «Вся Уфа», знак "три шурупа" и аббревиатуру КХЛ. Во флешмобе планируется задействовать более 100 автомобилей.
- Съемка будет вестись с нескольких ракурсов, естественно, и с земли, и с неба. Это будет такое праздничное мероприятие, в котором будут участвовать и спортсмены КХЛ, и журналисты спортивные, и журналисты телеканала «Вся Уфа»», - рассказала директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова.
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