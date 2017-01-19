В Уфе пройдет автофлешмоб, посвященный Неделе Звезд хоккея

Злата ЗУКОВИЧ

В нем примут участие более 100 машин.

Фото: ufacity.info

Как сообщили в пресс-службе администрации города, завтра, 20 января, в 20:00 уфимского времени на территории парковки перед «Уфа-Ареной» состоится автомобильный флешмоб. Звезды КХЛ, спортивные журналисты и сотрудники телеканала «Вся Уфа» выстроят автомобилями логотип «Вся Уфа», знак "три шурупа" и аббревиатуру КХЛ. Во флешмобе планируется задействовать более 100 автомобилей.

- Съемка будет вестись с нескольких ракурсов, естественно, и с земли, и с неба. Это будет такое праздничное мероприятие, в котором будут участвовать и спортсмены КХЛ, и журналисты спортивные, и журналисты телеканала «Вся Уфа»», - рассказала директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова.