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В Башкирии теперь вставляют окна по швейцарской технологии

// 19.01.2017
Компания «Галерея окон» внедрила инновационный метод вклеивания стеклопакетов Fenestration.

Жители Башкирии теперь могут заказать для своих домов по-настоящему инновационные окна. Компания «Галерея окон» внедрила швейцарскую технологию вклеивания стеклопакетов «Fenestration».

Благодаря усилению жесткости при вклейке стеклопакета расширяются возможности по размерам и формам оконной и дверной створок. Таким образом, гарантируется их стабильность. Исключаются провисание створки, прогиб профиля из-за неправильной фиксации стеклопакета.

Площадь светового проема увеличивается более чем на 20 процентов. Помимо этого, повышается звуковая изоляция и защита от взлома. Благодаря склеиванию стеклопакета и профиля по всему периметру, его невозможно выдавить из створки, даже если выломать штапик.

Оконные конструкции прошли испытания на базе исследовательского центра при университете Берна в Швейцарии.

Заказать инновационные окна, а также получить подробную консультацию вы можете в торгово-выставочных залах «Галерея окон». Следует отметить, что при всех своих преимуществах цены на них остаются доступными.

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