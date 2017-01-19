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В Башкирии теперь вставляют окна по швейцарской технологии// 19.01.2017
Компания «Галерея окон» внедрила инновационный метод вклеивания стеклопакетов Fenestration.
Жители Башкирии теперь могут заказать для своих домов по-настоящему инновационные окна. Компания «Галерея окон» внедрила швейцарскую технологию вклеивания стеклопакетов «Fenestration».
Благодаря усилению жесткости при вклейке стеклопакета расширяются возможности по размерам и формам оконной и дверной створок. Таким образом, гарантируется их стабильность. Исключаются провисание створки, прогиб профиля из-за неправильной фиксации стеклопакета.
Площадь светового проема увеличивается более чем на 20 процентов. Помимо этого, повышается звуковая изоляция и защита от взлома. Благодаря склеиванию стеклопакета и профиля по всему периметру, его невозможно выдавить из створки, даже если выломать штапик.
Оконные конструкции прошли испытания на базе исследовательского центра при университете Берна в Швейцарии.
Заказать инновационные окна, а также получить подробную консультацию вы можете в торгово-выставочных залах «Галерея окон». Следует отметить, что при всех своих преимуществах цены на них остаются доступными.
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