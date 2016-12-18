Кристина ДЕЙНЕКО

Мальчишки и девчонки рассказывали Дедушке стихи Пушкина и Лермонтова.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе прошел парад Дедов Морозов. Мужчины и женщины в красных кафтанах развлекали пришедших на мероприятие детей и взрослых. Но "гвоздь" вечера приехал на 20 минут позже заявленного времени. Его сразу облепили и мальчишки и девчонки, но Дедушка не спешил слушать стишки, поскольку замерзших на холоде гостей нужно было расшевелить и разогреть.

Сначала все водили хоровод, после играли в активные игры. Только после того, как Мороз утомился, он приступил к прослушиванию. Дети и взрослые со всех сторон окружили Деда Мороза, репертуар малышей порадовал. Юные уфимцы рассказывали стихи и Пушкина, и Лермонтова. Подробнее в фоторепортаже Кристины Дейнеко.