Константин Толкачев: Рекомендую сходить на выходные на «28 панфиловцев»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По мнению спикера парламента, кино продолжает традиции советской классики, на него можно сходить с детьми.

Председатель Госсобрания Башкирии на своей странице в социальной сети рекомендовал жителям Башкирии на выходных сходить в кино на фильм «28 панфиловцев».

- Фильм снят с большим уважением к нашим предкам и рассказывает о подвиге солдат, которые смогли остановить фашистскую армию под Москвой осенью 41-го. Здесь нет матерящихся генералов, пьяных особистов, натурализма, героического пафоса и пропаганды. Кино продолжает традиции советской классики, на него можно сходить с детьми, - пишет Константин Толкачев. - Выход фильма на экране вызвал очередную волну споров об истории нашей страны, которые иногда доходят до истерики. К сожалению, по ряду временных пластов прошлое России характеризуется наличием белых пятен, что дает простор для творческих измышлений псевдоисториков. Удивительно, но оценки кардинально расходятся даже не по стародавним временам, а по событиям, свидетелями которых мы являлись и которые прекрасно помним. Это показала и недавняя дискуссия о «Ельцин-центре», начатая с подачи Н. Михалкова.

Спикер парламента считает, что «нужно не политизировать и не делать однозначные выводы, а давать реальное описание процессов и политиков, создававших нашу историю».