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Константин Толкачев: Рекомендую сходить на выходные на «28 панфиловцев»// 18.12.2016
По мнению спикера парламента, кино продолжает традиции советской классики, на него можно сходить с детьми.
Председатель Госсобрания Башкирии на своей странице в социальной сети рекомендовал жителям Башкирии на выходных сходить в кино на фильм «28 панфиловцев».
Спикер парламента считает, что «нужно не политизировать и не делать однозначные выводы, а давать реальное описание процессов и политиков, создававших нашу историю».
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