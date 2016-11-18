Вместо «Матча звёзд» Уфа получит «Неделю звёзд»

Константин КЛИМОВ

КХЛ опубликовал календарь недели звёзд хоккея 2017, которая пройдёт в Уфе.

С 15 по 22 января в Уфе пройдёт «Неделя звёзд хоккея». Сегодня стал известен список событий, которые увидят уфимцы в рамках хоккейного праздника.

Откроется неделя звёзд 15 января матчем за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, лучшие из его участников получат возможность сыграть в матче звёзд КХЛ с лучшими хоккеистами элитного дивизиона.

19 января впервые состоится матч звёзд женской хоккейной лиги, в котором за команды «Востока» и «Запада» сыграют по 17 хоккеисток и по два вратаря. Тренировать лучших «хоккейных леди» будут тренерские дуэты из самых успешных наставников лиги.

21 января уфимцев ждёт самый зрелищный день «Недели звёзд»: лучшие игроки лиги будут соревноваться в скорости, силе, эффективности и эффектности в рамках «мастер-шоу».

Кульминацией станет не матч всех звёзд, а целый турнир из четырёх команд от каждого дивизиона КХЛ, в каждой команде будет по 11 сильнейших хоккеистов, которые сыграют в формате 4 на 4, а в овертаймах 3 на 3.

Список участников «Недели звёзд» будет определён голосованием на сайте лиги.

- Мы рады представить первые детали проведения звёздной недели хоккея в Уфе. Лига учла прошлый опыт организации матчей звёзд КХЛ, и на этот раз, при участии руководства Республики Башкортостан и хоккейного клуба «Салават Юлаев», мы расширяем рамки звёздного мероприятия, впервые апробируя формат хоккейного шоу протяжённостью в целую неделю. Период с 15 по 22 января вместит в себя не только матчи звёзд МХЛ, ЖХЛ и КХЛ, но и будет насыщен различными активностями, участие в которых позволит всем болельщикам приобщиться к увлекательному празднику хоккея, - прокомментировал предстоящий праздник президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. - Уверен, гостеприимство жителей Уфы и их любовь к игре будут способствовать проведению Недели Звёзд на высоком уровне, что позволит задать новые стандарты организации этого ежегодного события.

Многократный чемпион СССР в составе московского ЦСКА Сергей Гимаев назвал оптимальным решение введения нового формата.

- По максимуму понятно, никто не будет убиваться, но у всех появится спортивный интерес. У меня нет сомнений, что в Уфе все сделают здорово для болельщиков, матч будет очень красивый, получится шикарный праздник хоккея. Игра Восток – Запад не имела такого эффекта. Прямо скажу: последние матчи звезд были очень слабые, - заявил РИА Новости Гимаев.