18 ноября, пятница
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Башкирии пройдет международный день благотворительности

Злата ЗУКОВИЧ // 18.11.2016
В Благовещенске состоится благотворительная ярмарка.

29 ноября в Благовещенске пройдет международный день благотворительности #Щедрый вторник. Фонд «ОМК-Участие» проведет благотворительную ярмарку – все собранные средства пойдут на организацию новогоднего праздника для детей из местного общества инвалидов.

Для пенсионеров организуют чемпионат по компьютерному многоборью в форме игры «100 к 1». На вырученные средства организуют новогодние праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья, из социально-реабилитационных центров, многодетных и малообеспеченных семей, сообщили в фонде.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

18.11.2016
В Уфе музей Боевой славы проведет фестиваль мультфильмов
25 ноября Республиканский музей Боевой Славы откроет свои двери для любителей анимации.

18.11.2016
Как сэкономить на предновогодних акциях
Квартира за 1 млн 550 тыс рублей - это возможно в Уфе.

18.11.2016
В Башкирии пройдет кинофорум «Золотая коллекция Госфильмфонда»
Вход на кинофорум абсолютно бесплатный.

17.11.2016
В Уфе бесплатно выявят болезни дыхательных путей
Акция будет проходить два дня.

17.11.2016
В Уфе пройдет финальная игра высшей лиги КВН
За приз будут бороться шесть финалистов.

16.11.2016
В Уфе установили частный светофор
Так называемый «пешеходный светофор» поможет снизить количество ДТП с участием пешеходов.

16.11.2016
Уфимцев пригласили в ТЦ "Башкирия" на благотворительный концерт «Музыка лечит»
Все собранные средства пойдут на лечение 6-летней Лизы Ширяевой.

16.11.2016
В Башкирии отпразднуют 100-летие Мустая Карима
Юбилей поэта пройдет в 2019 году.

15.11.2016
«Наши дети» в Уфе попросили горожан нарисовать Фею
Фонд объявил о проведении конкурса "Феерия ДОБРА".

15.11.2016
Вконтакте расскажет, что было ровно сто лет назад
У пользователей соцсети появилась возможность узнать, что ежедневно происходило ровно сто лет назад.

14.11.2016
В Уфе представят архитектурные проекты к 100-летию Башкортостана
Выставка продлится в ЦСИ «Облака» до 16 декабря.

14.11.2016
Летчику-испытателю из Башкирии просят присвоить звание Героя России
Региональное отделение Федерации космонавтики начало сбор подписей в интернете.

14.11.2016
В Уфе стали доступны квартиры с видом на Белую
Цены на них начинаются от 1 млн 550 тыс рублей.

11.11.2016
Фантастический триллер "Прибытие" вышел в прокат
Инопланетяне в киноленте показаны в новом свете.

11.11.2016
В Уфе «Мастер и Маргариту» покажут в театре-лабиринте
Зал «Колизео» «Огней Уфы» станет локацией для бала Сатаны.

11.11.2016
Уфимцы будут бороться за «Лучшую идею телепроекта России»
В финал «Тэфи-Региона» прошло два проекта, созданных уфимцами.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"