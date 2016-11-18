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18 ноября, пятница
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии пройдет международный день благотворительности// 18.11.2016
В Благовещенске состоится благотворительная ярмарка.
29 ноября в Благовещенске пройдет международный день благотворительности #Щедрый вторник. Фонд «ОМК-Участие» проведет благотворительную ярмарку – все собранные средства пойдут на организацию новогоднего праздника для детей из местного общества инвалидов.
Для пенсионеров организуют чемпионат по компьютерному многоборью в форме игры «100 к 1». На вырученные средства организуют новогодние праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья, из социально-реабилитационных центров, многодетных и малообеспеченных семей, сообщили в фонде.
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