В Уфе музей Боевой славы проведет фестиваль мультфильмов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

25 ноября Республиканский музей Боевой Славы откроет свои двери для любителей анимации.

25 ноября 2016 года в Республиканском музее Боевой Славы состоится Башкирский фестиваль мультфильмов «BashMult», посвящённый Всемирному дню ребенка и Году российского кино, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

- На 2–х площадках будут транслироваться уникальные мультфильмы, новые и уже полюбившиеся короткометражки, студенческие работы и работы детских студий, - рассказали сотрудники музея. - На интерактивной площадке «Мультфильм своими руками» дети смогут сами научиться создавать анимационное кино в разных стилях и техниках под руководством аниматоров и художников.

В рамках фестиваля также пройдут встречи, состоятся пресс-конференция, автограф-сессия, мастер-классы. Детей ждут аквагрим, пантомима, развлекательно-игровые программы.