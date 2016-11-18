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В Уфе музей Боевой славы проведет фестиваль мультфильмов// 18.11.2016
25 ноября Республиканский музей Боевой Славы откроет свои двери для любителей анимации.
25 ноября 2016 года в Республиканском музее Боевой Славы состоится Башкирский фестиваль мультфильмов «BashMult», посвящённый Всемирному дню ребенка и Году российского кино, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
- На 2–х площадках будут транслироваться уникальные мультфильмы, новые и уже полюбившиеся короткометражки, студенческие работы и работы детских студий, - рассказали сотрудники музея. - На интерактивной площадке «Мультфильм своими руками» дети смогут сами научиться создавать анимационное кино в разных стилях и техниках под руководством аниматоров и художников.
В рамках фестиваля также пройдут встречи, состоятся пресс-конференция, автограф-сессия, мастер-классы. Детей ждут аквагрим, пантомима, развлекательно-игровые программы.
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