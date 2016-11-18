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Как сэкономить на предновогодних акциях// 18.11.2016
Квартира за 1 млн 550 тыс рублей - это возможно в Уфе.
Новый год – пора подарков, сюрпризов и больших скидок. Выгодными и интересными предложениями можно воспользоваться в мебельных салонах, у автодилеров и даже в банках.
Не стал исключением и уфимский рынок жилья – порадовать своих покупателей долгожданными скидками одной из первых готова Группа Компаний «Госстрой». Уже сегодня купить квартиру в любимых уфимских районах от одного из ведущих республиканских застройщиков можно от одного миллиона 550 тыс рублей.
– В Новый год мы привыкли радовать своих друзей и близких. Дарить подарки всегда приятно. А если появляется возможность сэкономить и воплотить в жизнь свою главную мечту – это приятно вдвойне. Сегодня мы даем нашим покупателям такую возможность. Буквально на днях стартовала наша традиционная зимняя акция – продажа новогодних квартир в лучших районах города по более чем привлекательным ценам», – говорит член правления ГК «Госстрой» Павел Алябьев.
Зеленая роща, Глумилино, Кузнецовский затон и самый центр Уфы – улица Ленина – именно здесь можно купить комфортную квартиру с хорошей скидкой. Отделка на любой вкус, высокотехнологичные фасады, просторные парадные, бесшумные скоростные лифты, парковка, система видеонаблюдения, панорамные окна и уникальные видовые характеристики – вот безусловные преимущества жилья, которое строит ГК «Госстрой».
– Не перестаю радоваться удачной покупке. Просторная двухкомнатная квартира в моем любимом районе – Зеленой роще – по специальной новогодней цене – это самая настоящая удача, – делится впечатлениями один из участников прошлогодней акции.
Приобрести квартиру в жилых комплексах ГК «Госстрой» можно на удобных и выгодных условиях. Действуют ипотека без первого взноса[1] и программа «трейд-ин»[2], позволяющая обменять имеющиеся жилье или автомобиль на новую квартиру.
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.
[1] Заем предоставляет ООО «ГосИпотека». Процентная ставка 11,4% годовых. Срок займа до 20 лет. Предложение не является офертой.
[2] Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Белая река». Проектная декларация на сайте дом-белаярека.рф. Застройщик ООО "Герал". Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.
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