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18 ноября, пятница
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии пройдет кинофорум «Золотая коллекция Госфильмфонда»// 18.11.2016
Вход на кинофорум абсолютно бесплатный.
22-26 ноября в кинотеатре «Родина» (Ленина, 42) в Уфе пройдет кинофорум «Золотая коллекция Госфильмфонда». На кинофорум приглашаются все желающие, вход бесплатный.
Программа фестиваля:
22 ноября
18:00 - Пресс-конференция с участием Б. Галкина, Инной Разумихиной, от Госфильмофонда -Якубов Ильдар, Бычков Андрей
19:00 – открытие фестиваля, показ двух фильмов: о Госфильмофонде и «Донбасс Саур-могила».
23 ноября
В 14:00 в Салавате пройдет выездная встреча с актерами Борисом Галкиным и Инной Разумихиной, показ фильма «22 июня ровно в 4 часа».
25 ноября
В Октябрьском пройдет выездная встреча с актерами Борисом Галкиным, Инной Разумихиной, показ фильма «Кеды».
17:00 в Уфе состоится творческая встреча с Грачевским Б.Ю. и показ «Ералаша».
26 ноября в Уфе пройдет закрытие фестиваля с участием Бурляева Николая Петровича и показ фильма «Мальчик и девочка».
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