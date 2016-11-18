В Башкирии пройдет кинофорум «Золотая коллекция Госфильмфонда»

Злата ЗУКОВИЧ

Вход на кинофорум абсолютно бесплатный.

22-26 ноября в кинотеатре «Родина» (Ленина, 42) в Уфе пройдет кинофорум «Золотая коллекция Госфильмфонда». На кинофорум приглашаются все желающие, вход бесплатный.

Программа фестиваля:

22 ноября

18:00 - Пресс-конференция с участием Б. Галкина, Инной Разумихиной, от Госфильмофонда -Якубов Ильдар, Бычков Андрей

19:00 – открытие фестиваля, показ двух фильмов: о Госфильмофонде и «Донбасс Саур-могила».

23 ноября

В 14:00 в Салавате пройдет выездная встреча с актерами Борисом Галкиным и Инной Разумихиной, показ фильма «22 июня ровно в 4 часа».

25 ноября

В Октябрьском пройдет выездная встреча с актерами Борисом Галкиным, Инной Разумихиной, показ фильма «Кеды».

17:00 в Уфе состоится творческая встреча с Грачевским Б.Ю. и показ «Ералаша».

26 ноября в Уфе пройдет закрытие фестиваля с участием Бурляева Николая Петровича и показ фильма «Мальчик и девочка».