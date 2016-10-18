В социальной сети «Вконтакте» появился автозапуск видео

Константин КЛИМОВ

Самая популярная в России социальная сеть запускает очередную новинку.

За последнее время любимая всеми россиянами социальная сеть «Вконтакте» обновилась настолько, что если сравнить две версии сайта, нынешнюю и годичной давности, то сходство будет только в логотипе компании. Но разработчики сайта не остановились на масштабном обновлении и идут дальше. Сегодня администрация соцсети объявила об обновлении сервера видео:

- Мы максимально упрощаем просмотр видео ВКонтакте: у роликов появился автозапуск в ленте новостей и на страницах профилей и сообществ. Теперь Вы можете сразу посмотреть видео из путешествия друзей, клип любимого музыканта или новый выпуск видеоблога, не совершая дополнительных действий для воспроизведения.

По словам разработчиков, за последние полгода востребованность видеозаписей во Вконтакте выросла в два раза и теперь на серверы социальной сети в сутки загружается более 1,4 млн видеороликов.

Новшество призвано сделать ленту новостей «увлекательнее и динамичнее», а авторы постов получат больше внимания аудитории.

Подробнее о том, как будет работать новый сервер видео, можно прочитать в официальном релизе соцсети.