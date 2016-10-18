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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе пройдет творческий вечер народного поэта Башкортостана Кадима Аралбая

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.10.2016
Литературно-музыкальный вечер состоится в пятницу, 21 октября, в Доме актера.

Фото: личный архив поэта

Народный поэт Башкортостана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, известный в республике общественный деятель Кадим Аралбай приглашает на свой юбилейный творческий вечер. Мероприятие посвящено 75-летию писателя, сообщает агентство «Башинформ».

Почитатели таланта народного поэта  смогут услышать новые лирико-философские стихи и рубаи в исполнении самого автора.  В мероприятии примут участие коллеги-литераторы: народный поэт Башкортостана Равиль Бикбай, профессор БашГУ Тимергали Кильмухаметов, поэтессы, лауреаты Молодежной премии имени Ш.Бабича Фарзана Акбулатова, Танзиля Давлетбердина, Зульфия Ханнанова, Гульназ Кутуева и Лариса Абдуллина, директор издательства «Китап» Ильгам Яндавлетов. Поздравить своего собрата по перу из Казани специально приедет народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин.

Музыкальную часть вечера виртуозным исполнением на курае башкирских народных мелодий украсят народные артисты Башкортостана Ишмурат Ильбаков и Расул Карабулатов Популярный музыкант и певец Радик Динахметов исполнит Солдатский баит — один из тех, который Кадим Аралбай, расшифровав с арабской письменности, вернул в башкирский фольклор.

Вечер проведет заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, земляк поэта Хурматулла Утяшев. На юбилей приедут и другие земляки писателя — представители Хайбуллинского района, а также башкирской диаспоры Самарской области. Литературно-музыкальный вечер состоится в пятницу, 21 октября, в Доме актера. Начало в 19.00, вход свободный.

Свои первые стихи Кадим Аралбай опубликовал в газете «Ленинец» в 1963 году. И уже на протяжении более 50 лет, он является одним из активно пишущих башкирских авторов — мастером поэтического слова. Первый сборник стихов поэта «Огненные переправы» на башкирском языке вышел в свет в 1975 году. С тех пор Кадим Аралбай опубликовал более десяти сборников стихов и поэм, прозы и исследований по башкирскому фольклору, а также двухтомник избранных произведений. К юбилею Кадима Аралбая в издательстве «Китап» на башкирском языке вышла в свет книга «Йыр йылыһы» («Песня — жар души»).

 

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