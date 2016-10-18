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В Уфе в озеро Солдатское запустили карпов и толстолобиков// 18.10.2016
Рыбу выпустили в водоем в парке Якутова сегодня утром.
Фото: ufacity.info
В озеро Солдатское в парке Якутова сегодня выпущено 630 килограммов рыбы: карпа и толстолобика, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Сделано это для того, чтобы сохранить экосистему озера и обеспечить чистоту акватории.
- Рыба доставлена в Уфу из Кармановского рыбного хозяйства, расположенного на одноименном водохранилище, - говорится в сообщении мэрии. - Привезли карпов и толстолобиков в специальных резервуарах оснащенных гидроаэробной системой. При транспортировке рыбы систематически контролировался температурный и кислородный режим, благодаря чему вся рыба успешно добралась до своего нового дома.
Перед процессом зарыбления на озере провели масштабную очистку. Сотрудники городских служб собрали и вывезли 12 "Камазов" ила, водорослей и мусора со дна водоема.
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