В Уфе в озеро Солдатское запустили карпов и толстолобиков

Наталья КУЗНЕЦОВА

Рыбу выпустили в водоем в парке Якутова сегодня утром.

Фото: ufacity.info

В озеро Солдатское в парке Якутова сегодня выпущено 630 килограммов рыбы: карпа и толстолобика, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Сделано это для того, чтобы сохранить экосистему озера и обеспечить чистоту акватории.

- Рыба доставлена в Уфу из Кармановского рыбного хозяйства, расположенного на одноименном водохранилище, - говорится в сообщении мэрии. - Привезли карпов и толстолобиков в специальных резервуарах оснащенных гидроаэробной системой. При транспортировке рыбы систематически контролировался температурный и кислородный режим, благодаря чему вся рыба успешно добралась до своего нового дома.

Перед процессом зарыбления на озере провели масштабную очистку. Сотрудники городских служб собрали и вывезли 12 "Камазов" ила, водорослей и мусора со дна водоема.