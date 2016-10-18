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В Башкирии судьбу памятников истории и культуры будут решать и жители// 18.10.2016
Вопросы сохранения объектов культурного наследия вынесут на общественное обсуждение.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Депутаты Госсобрания вынесли на общественное обсуждение проект закона, регламентирующего вопросы сохранения объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Документ доступен на сайте Госсобрания, а также будет размещен на портале «Открытая Республика».
Поправки в закон предполагают более активное вовлечение граждан республики и общественных объединений в наблюдение за деятельностью органов власти и местного самоуправления в данном вопросе.
Внести свои предложения по законопроекту граждане смогут до 17 ноября текущего года.
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