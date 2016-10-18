18 октября, вторник
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Башкирии судьбу памятников истории и культуры будут решать и жители

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.10.2016
Вопросы сохранения объектов культурного наследия вынесут на общественное обсуждение.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Депутаты Госсобрания вынесли на общественное обсуждение проект закона, регламентирующего вопросы сохранения объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Документ доступен на сайте Госсобрания, а также будет размещен на портале «Открытая Республика».

Поправки в закон предполагают более активное вовлечение граждан республики и общественных объединений в наблюдение за деятельностью органов власти и местного самоуправления в данном вопросе.

– В законодательство Башкирии уже введены нормы, направленные на создание условий для осуществления общественного контроля в сфере управления многоквартирными домами, содержания и ремонта общего имущества, предоставления коммунальных услуг. Поскольку эти новации хорошо себя зарекомендовали, мы решили экстраполировать их и на отношения, связанные с сохранением объектов культурного наследия, - пояснил суть вносимых поправок председатель Госсобрания Константин Толкачев. -  В настоящее время в России складывается печальная ситуация в отношении памятников культуры: они разрушаются, а охранные зоны застраиваются. Это свидетельствует о том, что имеющиеся правовые механизмы не справляются со своей задачей. В данной ситуации поддержка населения, общественных независимых институтов будет весьма востребована. С принятием предложенных поправок можно будет осуществлять проверки, проводить анализ и давать общественную оценку издаваемых актов, регламентирующих деятельность в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Внести свои предложения по законопроекту граждане смогут до 17 ноября текущего года.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

18.10.2016
В Уфе в озеро Солдатское запустили карпов и толстолобиков
Рыбу выпустили в водоем в парке Якутова сегодня утром.

17.10.2016
Абзаково вошло в топ-10 горнолыжных курортов для новогоднего отдыха
Горнолыжный курорт из Башкирии занял почетное 7-ое место.

17.10.2016
Четыре врача из Башкирии признаны лучшими в России
Награды победителям вручила министр здравоохранения России.

17.10.2016
В Уфе сегодня откроют первый парклет
Это небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте парковочных мест автостоянки.

16.10.2016
Башкирская модель стала Послом мира в Южной Корее
Девушка получила награду в местном Доме правительства.

16.10.2016
В Уфе пройдет фестиваль видеофильмов о семье
Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.

15.10.2016
В Уфе определили самых красивых телом мужчин и женщин
В чемпионате "Геометрия тела" приняли участие самые рельефные мужчины и женщины страны.

14.10.2016
В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем
Кинокомплекс Искра IMAX объявил акцию с началом продаж на билеты.

14.10.2016
В Уфе открылась выставка «Шедевры Гюстава Доре»
Французский художник иллюстрировал Библию, «Дон Кихота» и другие великие книги.

13.10.2016
В Уфе пройдет Международный фестиваль современной музыки
Горожане услышат музыку из России, Китая, Кореи и Казахстана.

13.10.2016
Эротический календарь ХК «Салават Юлаев» взорвал соцсети
Девушки из группы поддержки уфимцев снялись для фирменного календаря команды.

12.10.2016
Константин Толкачев поймал щуку весом в пять с половиной килограмм
Свой улов он показал на своей странице в соцсети.

11.10.2016
В Уфе сняли видео к Дню республики
Его разместили в Youtube и Instagram.

11.10.2016
Уфа признана вторым по благоустроенности городом в России
Дмитрий Медведев подвел итоги конкурса.

10.10.2016
Юрий Шевчук даст два концерта с новой программой
Они состоятся в марте 2017 года в Москве и Петербурге.

10.10.2016
Роскосмос и Вконтакте отправят в космос космобота
Космобот Спотти отправится на Международную космическую станцию в марте 2017 года.

10.10.2016
Уфимцы окунутся в «Инферно»
13 октября в прокат выходит долгожданное продолжение приключений Роберта Лэнгдона.

10.10.2016
Основатель «Вконтакте» Павел Дуров: Люди - не идиоты
В десятую годовщину со дня основания популярной социальной сети ее основатель Павел Дуров рассказал о десяти уроках, полученных при работе над сайтом.

09.10.2016
«Башнефть» помогла мальчику из Нефтекамска воплотить его мечту
10-летний Глеб больше года лечится в Москве от лейкоза.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Памятник Мустаю Кариму в Уфе предстал в обновленном виде

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"