В Башкирии судьбу памятников истории и культуры будут решать и жители

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Вопросы сохранения объектов культурного наследия вынесут на общественное обсуждение.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Депутаты Госсобрания вынесли на общественное обсуждение проект закона, регламентирующего вопросы сохранения объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Документ доступен на сайте Госсобрания, а также будет размещен на портале «Открытая Республика».

Поправки в закон предполагают более активное вовлечение граждан республики и общественных объединений в наблюдение за деятельностью органов власти и местного самоуправления в данном вопросе.

– В законодательство Башкирии уже введены нормы, направленные на создание условий для осуществления общественного контроля в сфере управления многоквартирными домами, содержания и ремонта общего имущества, предоставления коммунальных услуг. Поскольку эти новации хорошо себя зарекомендовали, мы решили экстраполировать их и на отношения, связанные с сохранением объектов культурного наследия, - пояснил суть вносимых поправок председатель Госсобрания Константин Толкачев. - В настоящее время в России складывается печальная ситуация в отношении памятников культуры: они разрушаются, а охранные зоны застраиваются. Это свидетельствует о том, что имеющиеся правовые механизмы не справляются со своей задачей. В данной ситуации поддержка населения, общественных независимых институтов будет весьма востребована. С принятием предложенных поправок можно будет осуществлять проверки, проводить анализ и давать общественную оценку издаваемых актов, регламентирующих деятельность в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Внести свои предложения по законопроекту граждане смогут до 17 ноября текущего года.