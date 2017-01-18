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В Уфе в прямом эфире покажут балет Большого театра «Спящая красавица»// 18.01.2017
Он будет одновременно транслироваться в 50 кинотеатрах 39 городов России.
Фото: www.bolshoi.ru
Проект ThеatreHD 22 января запускает одновременную трансляцию в прямом эфире в 39 российских городах балета Большого театра «Спящая красавица» в хореографии легендарного балетмейстера Юрия Григоровича, сообщает агентство «Башинформ».
В Уфе спектакль покажет кинотеатр «Родина», желающие смогут посмотреть его 22 января, в 20.00 в Синем зале. Главные роли исполнят солисты балета Большого театра Ольга Смирнова, Семен Чудин, Юлия Степанова.
«Спящая красавица» Чайковского по мотивам сказки Шарля Перро — один из шедевров балетной классики.
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