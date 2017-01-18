18 января, среда
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Уфимская семья Семеновых победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.01.2017
Галина и Валерий Семеновы стали приёмными родителями в общей сложности для 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Семья Семеновых из Уфы вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». 286 семей из 77 регионов России соревновались за победу в пяти номинациях. От Башкирии для участия в конкурсе были номинированы 5 семей.

Галина Антоновна и Валерий Вениаминович Семеновы стали приёмными родителями в общей сложности для 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме приемных детей, у Семеновых есть трое своих, кровных детей. Семья Семеновых проживает в большом уютном доме в поселке Максимовка Уфы, с приусадебным участком и  фруктовым садом.

- Несмотря на то, что приемные дети совершенно разные, со множеством заболеваний, семья смогла преодолеть все трудности. Ставшие традиционными совместные поездки к бабушке и дедушке в деревню, экскурсии и походы помогают семье Семеновых сплотиться. Все дети обучаются в общеобразовательной школе №53, с коллективом которой сложились очень тесные, теплые отношения. Учителя помогают не только в учебном процессе, но и готовят детей к участию в конкурсах, - рассказали в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты. - Ребята любят посещать театры и музеи, заниматься спортом. Многие дети закончили музыкальную школу по классам «Фортепиано», «Аккордеон», «Флейта». Так у семьи Семеновых появилась традиция устраивать домашние концерты. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

18.01.2017
«Первый трест» проводит VIP-туры для своих клиентов
Для покупателей проводятся специальные экскурсии по строительным объектам компании.

17.01.2017
Павел Дацюк: Уфа для меня – хороший народ, памятник Салавату и башкирский мёд
Капитан команды дивизиона Боброва на Матче звезд уверен, что зрителей ждет хороший хоккей.

17.01.2017
Матч звезд ЖХЛ в Уфе откроют танцем «Семь девушек»
Для исполнения танца солисткам ансамбля имени Ф.Гаскарова раздали специальные шипы.

17.01.2017
Квартиры с шикарным видом в экологичном районе Уфы. Предложение ограничено
Успейте купить квартиру по привлекательной цене.

16.01.2017
В Уфе зрители первыми увидят фильм «Три Икса. Мировое господство»
Перед премьерой уфимцев ждет шоу школы мотокросса Фрирайд.

16.01.2017
Ильдар Абдразаков решил поддержать молодых талантов
Оперный певец открыл фонд поддержки и продвижения юных деятелей искусства.

16.01.2017
Башкирию на «Золотой маске 2017» представят два театра
Свои спектакли представят Башкирский театр оперы и балета и Башдрамтеатр.

13.01.2017
В Башкирии кадетов из Ишимбая обучат киноисскуству
В кадетском корпусе создается творческая мастерская, в которой ребята будут заниматься и тележурналистикой.

13.01.2017
В Уфе разработали приложение для виртуальной примерки обуви
Его планируется запустить в этом году.

13.01.2017
Жители Башкирии могут купить инновационные окна
Они интересны качеством и тем, что защитят малышей от опасности выпасть из окна.

12.01.2017
Башкирию на международном фестивале КВН представляют 11 команд
В Сочи собрались более 500 команд со всей страны.

12.01.2017
Уфимцев приглашают в путешествие по Вселенной
Сеть Кинокомплексов «Планета Кино» приглашает на познавательные сеансы по воскресеньям.

12.01.2017
В Башкирии изобрели «пчелиный» рой для охраны объектов и нефтяников
Likes рассказал о десяти лучших стартапах региона в 2016 году.

11.01.2017
В Уфе свой концерт даст Юрий Шевчук
Концерт группы «ДДТ» состоится 26 апреля.

11.01.2017
В Уфе стартовала акция «Народный книговорот»
Любой желающий может сдать книги в специальный фонд.

11.01.2017
Впервые в Уфе - Шоурум от «Первого Треста»
Здесь можно посмотреть на современные решения в интерьере.

10.01.2017
В Уфе взрослым и детям бесплатно покажут короткометражки
Программа будет называться «FilmFest Club».

10.01.2017
Уфимцам предложили прочитать Евгения Онегина в кадре
Лучшие работы попадут в видеокнигу

  
ФОТОФАКТ
Репортёр ИА "Медиакорсеть" нашёл последнее пристанище уфимского снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"