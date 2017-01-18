Уфимская семья Семеновых победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Галина и Валерий Семеновы стали приёмными родителями в общей сложности для 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Семья Семеновых из Уфы вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». 286 семей из 77 регионов России соревновались за победу в пяти номинациях. От Башкирии для участия в конкурсе были номинированы 5 семей.

Галина Антоновна и Валерий Вениаминович Семеновы стали приёмными родителями в общей сложности для 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме приемных детей, у Семеновых есть трое своих, кровных детей. Семья Семеновых проживает в большом уютном доме в поселке Максимовка Уфы, с приусадебным участком и фруктовым садом.