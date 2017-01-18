«Первый трест» проводит VIP-туры для своих клиентов

Для покупателей проводятся специальные экскурсии по строительным объектам компании.

Группа Компаний «Первый Трест» стремится быть первой во всем, и поэтому внедрила новый уникальный сервис – VIP-тур. Это экскурсия по объектам застройщика, в ходе которых клиент может подобрать самый оптимальный для себя вариант.

VIP-тур проводится на автомобиле бизнес-класса в сопровождении персонального менеджера. В ходе экскурсии он показывает все интересующие клиента объекты, а также рассказывает о специальных предложениях и эксклюзивных условиях. На сегодня компания реализует одновременно несколько крупных проектов. Среди них – жилые комплексы «Искра» и «Уфимский кремль» и клубный исторический квартал «На Успенской».

В VIP-туре клиенту предоставляется возможностть окунуться в атмосферу настоящего комфорта и престижа в поездке, организованной специально для него. Еще никогда выбор квартиры не был таким приятным, считают в компании.

Менеджеры «Первого треста» приглашают клиентов, желающих пройти VIP-тур, ежедневно в специализированные офисы компании: ТЦ «МЕГА» (центральный вход, рядом с ледовым катком) и ТРЦ «Планета» (0 уровень, вход №2, рядом с информационной стойкой).