|
18 января, среда
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Первый трест» проводит VIP-туры для своих клиентов// 18.01.2017
Для покупателей проводятся специальные экскурсии по строительным объектам компании.
Группа Компаний «Первый Трест» стремится быть первой во всем, и поэтому внедрила новый уникальный сервис – VIP-тур. Это экскурсия по объектам застройщика, в ходе которых клиент может подобрать самый оптимальный для себя вариант.
VIP-тур проводится на автомобиле бизнес-класса в сопровождении персонального менеджера. В ходе экскурсии он показывает все интересующие клиента объекты, а также рассказывает о специальных предложениях и эксклюзивных условиях. На сегодня компания реализует одновременно несколько крупных проектов. Среди них – жилые комплексы «Искра» и «Уфимский кремль» и клубный исторический квартал «На Успенской».
В VIP-туре клиенту предоставляется возможностть окунуться в атмосферу настоящего комфорта и престижа в поездке, организованной специально для него. Еще никогда выбор квартиры не был таким приятным, считают в компании.
Менеджеры «Первого треста» приглашают клиентов, желающих пройти VIP-тур, ежедневно в специализированные офисы компании: ТЦ «МЕГА» (центральный вход, рядом с ледовым катком) и ТРЦ «Планета» (0 уровень, вход №2, рядом с информационной стойкой).
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.01.2017 // ПУЛЬС
В год экологии в Башкирии будут построены три полигона ТБО
18.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе сняли на видео бабушку с топором на пешеходном переходе
18.01.2017 // СПОРТ
Новый тренер «Уфы» Сергей Семак завел штрафы за мат
18.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии создадут интерактивную карту нелегальных свалок
18.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 19 января
18.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Первый трест» проводит VIP-туры для своих клиентов
17.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии более 500 чиновников уличены в коррупции: Рустэм Хамитов
17.01.2017 // ПЕРСОНА
Наши люди за бугром или любовь на пуантах
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте