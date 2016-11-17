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17 ноября, четверг
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В Уфе бесплатно выявят болезни дыхательных путей// 17.11.2016
Акция будет проходить два дня.
18 и 19 ноября пройдет бесплатный скрининг населения для ранней диагностики заболеваний органов дыхания. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Обследоваться бесплатно можно будет здесь:
В рамках международной программы проводились исследования, в результате которых выявили, что распространенность ХОБЛ среди взрослых в России составляет 15,3 процента, при этом ранее установленный диагноз имели только 23 процента.
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