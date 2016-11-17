В Уфе бесплатно выявят болезни дыхательных путей

Злата ЗУКОВИЧ

Акция будет проходить два дня.

18 и 19 ноября пройдет бесплатный скрининг населения для ранней диагностики заболеваний органов дыхания. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Обследоваться бесплатно можно будет здесь:

18 ноября с 10 до 16.00 в поликлинике № 2 по адресу: г. Уфа, ул. Российская, 68 (Центр Здоровья)

19 ноября с 10.00 до 16.00 в поликлинике №44 по адресу г. Уфа, ул. Аксакова, 72. Телефон для записи на обследование: 8 (347) 2927820. Также можно записаться в поликлинике № 2 по адресу: ул. Российская, 68 (Центр Здоровья), тел.: 8 (347) 2847812.

В рамках международной программы проводились исследования, в результате которых выявили, что распространенность ХОБЛ среди взрослых в России составляет 15,3 процента, при этом ранее установленный диагноз имели только 23 процента.