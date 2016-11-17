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17 ноября, четверг
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В Уфе пройдет финальная игра высшей лиги КВН// 17.11.2016
За приз будут бороться шесть финалистов.
20 ноября в уфимском Конгресс-холле пройдет игра высшей лиги КВН республики, по итогам которой чемпион получит путевку на международный фестиваль в Сочи.
На сцене будут «сражаться» шесть самых сильных команд Уфы, Ишимбая и Октябрьского: Мультифрукт (Уфа), Сборная небольших городов (ОФ УГНТУ), Прошу заметить (Ишимбай), Как все (Уфа), Молодежная сборная РБ, Bounty trio (БашГУ).
Игра начнется в 18:00.
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