В Уфе пройдет финальная игра высшей лиги КВН

Злата ЗУКОВИЧ

За приз будут бороться шесть финалистов.

20 ноября в уфимском Конгресс-холле пройдет игра высшей лиги КВН республики, по итогам которой чемпион получит путевку на международный фестиваль в Сочи.

На сцене будут «сражаться» шесть самых сильных команд Уфы, Ишимбая и Октябрьского: Мультифрукт (Уфа), Сборная небольших городов (ОФ УГНТУ), Прошу заметить (Ишимбай), Как все (Уфа), Молодежная сборная РБ, Bounty trio (БашГУ).

Игра начнется в 18:00.