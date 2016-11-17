17 ноября, четверг
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе пройдет финальная игра высшей лиги КВН

Злата ЗУКОВИЧ // 17.11.2016
За приз будут бороться шесть финалистов.

20 ноября в уфимском Конгресс-холле пройдет игра высшей лиги КВН республики, по итогам которой чемпион получит путевку на международный фестиваль в Сочи.

На сцене будут «сражаться» шесть самых сильных команд Уфы, Ишимбая и Октябрьского: Мультифрукт (Уфа), Сборная небольших городов (ОФ УГНТУ), Прошу заметить (Ишимбай), Как все (Уфа), Молодежная сборная РБ, Bounty trio (БашГУ).

Игра начнется в 18:00.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

16.11.2016
В Уфе установили частный светофор
Так называемый «пешеходный светофор» поможет снизить количество ДТП с участием пешеходов.

16.11.2016
Уфимцев пригласили в ТЦ "Башкирия" на благотворительный концерт «Музыка лечит»
Все собранные средства пойдут на лечение 6-летней Лизы Ширяевой.

16.11.2016
В Башкирии отпразднуют 100-летие Мустая Карима
Юбилей поэта пройдет в 2019 году.

15.11.2016
«Наши дети» в Уфе попросили горожан нарисовать Фею
Фонд объявил о проведении конкурса "Феерия ДОБРА".

15.11.2016
Вконтакте расскажет, что было ровно сто лет назад
У пользователей соцсети появилась возможность узнать, что ежедневно происходило ровно сто лет назад.

14.11.2016
В Уфе представят архитектурные проекты к 100-летию Башкортостана
Выставка продлится в ЦСИ «Облака» до 16 декабря.

14.11.2016
Летчику-испытателю из Башкирии просят присвоить звание Героя России
Региональное отделение Федерации космонавтики начало сбор подписей в интернете.

14.11.2016
В Уфе стали доступны квартиры с видом на Белую
Цены на них начинаются от 1 млн 550 тыс рублей.

11.11.2016
Фантастический триллер "Прибытие" вышел в прокат
Инопланетяне в киноленте показаны в новом свете.

11.11.2016
В Уфе «Мастер и Маргариту» покажут в театре-лабиринте
Зал «Колизео» «Огней Уфы» станет локацией для бала Сатаны.

11.11.2016
Уфимцы будут бороться за «Лучшую идею телепроекта России»
В финал «Тэфи-Региона» прошло два проекта, созданных уфимцами.

11.11.2016
«Хороший мальчик» вышел на широкий экран
Новый фильм вышел в российский прокат с 10 ноября.

10.11.2016
Уфа будет претендовать на статус исторического поселения
С таким предложением выступили члены ОНФ в Башкирии.

09.11.2016
Про школьников из Башкирии, ходивших в школу с топором, сочинили песню
Ведущие федерального радио посвятили свою композицию детям из Бурзянского района.

09.11.2016
Кузнецовский затон в Уфе активно застраивается
Новый микрорайон порадует горожан комфортом.

08.11.2016
В Уфе две недели можно будет смотреть кино бесплатно
Сеть кинокомплексов «Планета Кино» объявила о старте акции.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"