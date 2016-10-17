Абзаково вошло в топ-10 горнолыжных курортов для новогоднего отдыха

Ольга КОРЗИК

Горнолыжный курорт из Башкирии занял почетное 7-ое место.

Горнолыжный курорт из Башкирии – Абзаково – вошел в десятку горнолыжных курортов, популярных для новогоднего отдыха. Рейтинг составил интернет-сервис RoomGuru.ru по данным поиска и броней отелей и апартаментов с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Башкирский курорт занял седьмое место по популярности зимнего отдыха среди российских горнолыжных курортов. Стоимость проживания в сутки здесь составляет 3,4 тыс руб.

Лидерами рейтинга стали Красная Поляна в Сочи (4,9 тыс руб.), Шерегеш в Кемеровской области (3,2 тыс руб.), Домбай в Карачаево-Черкесии (4,5 тыс. руб.).

В рейтинг также вошли Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии (4,1 тыс руб.), Белокуриха в Алтайском крае (3,1 тыс руб.), Завьялиха в Челябинской области (3,5 тыс руб.), Большой Вудъявр в Мурманской области (3,7 тыс руб.), Бобровый лог в Красноярском крае (3,9 тыс руб.) гора Соболиная в Иркутской области (3,8 тыс руб.).