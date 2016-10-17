Четыре врача из Башкирии признаны лучшими в России

17.10.2016

В Уфе сегодня откроют первый парклет Это небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте парковочных мест автостоянки.

10.10.2016

Юрий Шевчук даст два концерта с новой программой Они состоятся в марте 2017 года в Москве и Петербурге.

10.10.2016

Роскосмос и Вконтакте отправят в космос космобота Космобот Спотти отправится на Международную космическую станцию в марте 2017 года.

10.10.2016

Уфимцы окунутся в «Инферно» 13 октября в прокат выходит долгожданное продолжение приключений Роберта Лэнгдона.

10.10.2016

Основатель «Вконтакте» Павел Дуров: Люди - не идиоты В десятую годовщину со дня основания популярной социальной сети ее основатель Павел Дуров рассказал о десяти уроках, полученных при работе над сайтом.