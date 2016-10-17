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Четыре врача из Башкирии признаны лучшими в России// 17.10.2016
Награды победителям вручила министр здравоохранения России.
Фото: vkpress.ru
Российский минздрав подвел итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года». В четырех из 36 номинаций призовые места заняли врачи из Башкирии, сообщает пресс-служба регионального министерства.
В номинации «Лучший психиатр» первого места удостоена Наталья Тулбаева, врач Республиканской клинической психиатрической больницы номер один.
Лучшим терапевтом в стране стал Виктор Лузин, заведующий ГКБ номер 6.
На втором месте в «Специальной номинации» - Наиль Давлетшин – врач Республиканской детской клинической больницы.
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