|
17 октября, понедельник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе сегодня откроют первый парклет// 17.10.2016
Это небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте парковочных мест автостоянки.
Сегодня, 17 октября, на улице Бакалинской в Уфе состоится открытие первого в городе парклета. Красочная конструкция разместится недалеко от перекрестка с улицей Менделеева, напротив Центра современного искусства «Облака» (Бакалинская,3). Объект станет частью общей концепции благоустройства участка улицы Бакалинской от Дуванского бульвара до улицы Менделеева.
Парклет – небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте нескольких парковочных мест автостоянки. Благодаря инициативе и плодотворной работе авторов концепции, архитекторов «КБ 11» в лице Юлии Расулевой, Лейсян Азнабаевой и Яны Гейер, в нашем городе будет установлен пилотный вариант парклета как демо-версия мирового опыта подобного городского благоустройства - ссобщает пресс-служба ЦСИ "Облака".
Разработчиками и авторами проекта конструкции выступили студенты кафедры архитектуры УГНТУ - Мария Егорова, Павел Куфтерин, Альмира Гаймалетдинова. Парклет – новое явление в нашей культуре. Поэтому авторы разместят на нем специальную информационную табличку, которая подскажет горожанам, для чего и как можно пользоваться этим арт-объектом.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержали «Деда Мороза», напавшего на офис микрозаймов
17.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе сегодня откроют первый парклет
16.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое похолодание и снег
16.10.2016 // СПОРТ
«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны
16.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержан алиментщик, который был в межгосударственном розыске
16.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Амзе вопреки протесту жителей снесли здание дома культуры
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте