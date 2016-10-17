В Уфе сегодня откроют первый парклет

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Это небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте парковочных мест автостоянки.

Сегодня, 17 октября, на улице Бакалинской в Уфе состоится открытие первого в городе парклета. Красочная конструкция разместится недалеко от перекрестка с улицей Менделеева, напротив Центра современного искусства «Облака» (Бакалинская,3). Объект станет частью общей концепции благоустройства участка улицы Бакалинской от Дуванского бульвара до улицы Менделеева.

Парклет – небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте нескольких парковочных мест автостоянки. Благодаря инициативе и плодотворной работе авторов концепции, архитекторов «КБ 11» в лице Юлии Расулевой, Лейсян Азнабаевой и Яны Гейер, в нашем городе будет установлен пилотный вариант парклета как демо-версия мирового опыта подобного городского благоустройства - ссобщает пресс-служба ЦСИ "Облака".

Разработчиками и авторами проекта конструкции выступили студенты кафедры архитектуры УГНТУ - Мария Егорова, Павел Куфтерин, Альмира Гаймалетдинова. Парклет – новое явление в нашей культуре. Поэтому авторы разместят на нем специальную информационную табличку, которая подскажет горожанам, для чего и как можно пользоваться этим арт-объектом.