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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Павел Дацюк: Уфа для меня – хороший народ, памятник Салавату и башкирский мёд

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 17.01.2017
Капитан команды дивизиона Боброва на Матче звезд уверен, что зрителей ждет хороший хоккей.

Фото: khl.ru

Сегодня, 17 января, Континентальная хоккейная лига объявила имена капитанов команд на предстоящий Матч звезд. Капитан команды дивизиона Боброва Павел Дацюк, отметил, что предстоящий матч - это праздник для болельщиков и ему будет очень приятно принять участие в этом мероприятии.

- С чем для меня ассоциируется Уфа? Хороший город, хороший народ, памятник Салавату и башкирский мёд, - отметил Дацюк в интервью, размещенном на официальном сайте КХЛ. - По команде от каждого дивизиона и мини-плей-офф – для меня это новый формат. Из прошлого опыта могу сказать, что это повысит спортивный интерес: разбивка по дивизионам будет зрелищнее для болельщиков, а хоккеисты будут стараться выиграть.

 

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