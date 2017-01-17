Матч звезд ЖХЛ в Уфе откроют танцем «Семь девушек»

Для исполнения танца солисткам ансамбля имени Ф.Гаскарова раздали специальные шипы.

19 января в рамках Недели Звезд Хоккея-2017 пройдет первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги. Перед началом матча выступит ансамбль народного народного танца им. Ф. Гаскарова, сообщает агентство «Башинформ».

Для исполнения знаменитого танца «Семь девушек» на льду артисткам раздали специальные шипы, которые они будут надевать на обувь.

- Это нужно для техники безопасности и для того, чтобы танец был исполнен качественно, — прокомментировала солистка ансамбля Регина Мустафина. — В каких только нестандартных ситуациях мы не побывали с этим танцем: и на крыше, и под водой. Если бы нам раздали коньки, мы бы и так станцевали.