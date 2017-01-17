Квартиры с шикарным видом в экологичном районе Уфы. Предложение ограничено

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В скором времени один из наиболее популярных уфимских районов – Кузнецовский затон – станет для жителей нашего города настоящей точкой притяжения. Близость рек Белая и Уфа, густые леса Зауфимья, хорошая экология и удобные выезды на главные магистрали Уфы, а также школы, детсады и гипермаркеты – далеко не полный список преимуществ одного из наиболее перспективных уфимских микрорайонов. Сегодня здесь, в пяти минутах езды от центра Уфы, строится жилой комплекс настоящего комфорт-класса.

Жилой комплекс «Белая река» – яркий пример качественного монолитного строительства в Уфе. Дома здесь возводятся из монолитно-каркасных конструкций с заполнением красным кирпичом. В качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты, закрытые от внешнего воздействия системой современного высокотехнологичного фасада. Белая отделка квартир, позволяющая новоселам заниматься только самой чистой и приятной частью ремонта своего нового жилья, собственная котельная, лучевая разводка отопления с индивидуальными счетчиками потребления тепловой энергии, повышенные нормы теплоизоляции фасадов, энергоэффективные стеклопакеты способствуют сокращению тепловых потерь в жилых домах и помогают жильцам существенно экономить на коммунальных платежах.

Сегодня на площадке ЖК «Белая река» продолжается активное строительство. В секции «А» строители уже приступили к устройству стен и колонн 24 этажа. Параллельно в секциях «А» и «Б» проходят работы по кирпичной кладке с 14 по 19 этаж. Кроме того, в секции «Б» ведутся работы по армированию стен технического этажа. В секции «В» проходят работы по армированию стен и колонн 4 этажа, в секции «Г» – работы по монтажу опалубки плиты перекрытия

4 этажа.

Купить квартиру в белой отделке с роскошным видом на реку в ЖК «Белая река» сегодня можно от 49 900 руб. за кв. м. Действуют ипотека без первого взноса, программа «трейд-ин», а также ипотека с минимальной ставкой 8,5% годовых от Уфимского городского агентства ипотечного кредитования.

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/, а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте www.gosstroy.info