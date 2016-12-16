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Рустэм Хамитов пообещал создать в Уфе Дом художника// 16.12.2016
В Башкирии также планируется открытие отделения Российской академии художеств
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Глава Башкирии во время личного приема граждан пообещал председателю Творческого союза художников РБ Владиславу Пегову поддержать идею о создании в Уфе Дома художника. По словам Пегова, вопрос упирается в отсутствие подходящих помещений. В связи с этим живописец предложил передать Творческому союзу художников РБ один из уфимских архитектурных памятников, находящихся в аварийном состоянии. При поддержке спонсоров там будет проведена необходимая реставрация, организованы выставочные площади, творческие мастерские. Появление такого объекта культуры стало бы хорошим подарком к 100-летию республики.
Рустэм Хамитов поддержал это предложение и поручил мэру Уфы Иреку Ялалову подобрать различные варианты и решить все необходимые вопросы вместе с художниками.
Также Пегов рассказал о предложении президента Российской академии художеств (РАХ) Зураба Церетели создать в республике отделение РАХ с творческими мастерскими. Эту идею поддерживает и президент Творческого союза художников России Константин Худяков, который готов командировать сюда преподавателей и выделить финансирование.
– Давайте проработаем. Это интересно. Я поддержу, потому что это сразу выводит и образование, и в конечном итоге всю систему на другой уровень, – одобрил идею Рустэм Хамитов.
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