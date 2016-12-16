Рустэм Хамитов пообещал создать в Уфе Дом художника

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Башкирии также планируется открытие отделения Российской академии художеств

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Глава Башкирии во время личного приема граждан пообещал председателю Творческого союза художников РБ Владиславу Пегову поддержать идею о создании в Уфе Дома художника. По словам Пегова, вопрос упирается в отсутствие подходящих помещений. В связи с этим живописец предложил передать Творческому союзу художников РБ один из уфимских архитектурных памятников, находящихся в аварийном состоянии. При поддержке спонсоров там будет проведена необходимая реставрация, организованы выставочные площади, творческие мастерские. Появление такого объекта культуры стало бы хорошим подарком к 100-летию республики.

Рустэм Хамитов поддержал это предложение и поручил мэру Уфы Иреку Ялалову подобрать различные варианты и решить все необходимые вопросы вместе с художниками.

Также Пегов рассказал о предложении президента Российской академии художеств (РАХ) Зураба Церетели создать в республике отделение РАХ с творческими мастерскими. Эту идею поддерживает и президент Творческого союза художников России Константин Худяков, который готов командировать сюда преподавателей и выделить финансирование.

– Давайте проработаем. Это интересно. Я поддержу, потому что это сразу выводит и образование, и в конечном итоге всю систему на другой уровень, – одобрил идею Рустэм Хамитов.