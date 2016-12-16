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В эфире телеканала ОТР покажут фильм-концерт группы ДДТ в Минске// 16.12.2016
В Белоруссии состоялась премьерная презентация альбома «Прозрачный».
Премьера фильма-концерта группы ДДТ «Прозрачный» покажут на телеканале ОТР. Сам одноименный альбом вышел весной 2014 года. И тогда Юрий Шевчук и его команда отправились в тур.
Одно из выступлений в Минске сняли на видео. Идея была выпустить запись концерта на DVD, но пока эта мысль так и не воплощена. Сам концерт в Белоруссии состоялся 26 февраля 2015 года.
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