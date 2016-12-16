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Морозы в Башкирии: на выходных ожидается до -34°

Ольга КОРЗИК // 16.12.2016
Ожидается небольшой снег и метель.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии в эти выходные ожидаются заморозки до -34. Башгидромет опубликовал прогноз погоды на 17 и 18 декабря.

В субботу, 17 декабря, ночью температура воздуха составит -23,-28°, местами до - 34°, днем станет немного теплее -15,-20°. Местами небольшой снег.

В воскресенье, 18 декабря, ожидается небольшой снег, днем по западу до умеренного, слабая метель. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -20,-25°, местами до -30°, днем -14,-19°.

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