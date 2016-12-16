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16 декабря, пятница
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Успейте купить участок в «Булгаковских дачах» со скидкой 25%// 16.12.2016
Купи участок и получи возможность выиграть квартиру
За 15 дней до Нового года Группа Компаний «Госстрой» объявляет об уникальной акции – скидке 25% на 15 участков в клубном посёлке «Булгаковские дачи». Но и это еще не всё. Тем, кто в преддверии новогодних праздников станет обладателем земельного участка, застройщик приготовил сюрприз – специальный новогодний подарок, дающий шанс выиграть роскошную квартиру бизнес-класса в историческом центре Уфы – на улице Ленина.
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