В Уфе установили частный светофор

Константин КЛИМОВ

Так называемый «пешеходный светофор» поможет снизить количество ДТП с участием пешеходов.

В Уфе установлен частный светофор - рядом с домом 67 по улице Зорге, средства на него администрация города получила от бизнесмена. Как сообщили в мэрии, до конца этой недели светофор будет работать в тестовом режиме (мигать жёлтым светом), это поможет автомобилистам привыкнуть к новшеству.

Как сообщили в компании «Жилстройинвест», выделившей деньги на покупку светофора, необходимость в нём возникла после сдачи жильцам нового жилого комплекса.