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В Уфе пройдет предпремьерный показ криминальной мелодрамы «Эластико»

// 16.11.2016
Мероприятие запланировано на 19 ноября.

Сеть кинокомплексов «Планета кино» пригласила на предпремьерный показ фильма «Эластико». Мероприятие пройдет 19 ноября в кинокомплексе «Искра IMAX».

До показа фильма в 19.00 состоится пресс-конференция и фотоколл исполнителя одной из главных ролей Александра Фролова и организатора, режиссера и директора картины Бумеранг Роберта Хизяева.

Показ криминальной мелодрамы от создателей фильма «Решала» и «Решала-2» начнется в 19.30

Зрители увидят судьбу простого парня Матвея, выросшего в провинциальном городе в криминальном районе. Все детство прошло за игрой в футбол, где парень достиг определенных успехов, его первая любовь Даша всегда была рядом с ним.

От других Матвея отличают уникальные физические данные — крепкие ноги, мощная дыхалка, поразительная выносливость. Свой талант он использует, выигрывая со своей командой всех в дворовом футболе… и в мелких криминальных авантюрах, которые ему подгоняет друг Каша. Любимую девушку Дашу это очень беспокоит, и она всячески пытается оградить своего парня от необратимой ошибки. А подруги пытаются убедить Дашу бросить Матвея, ведь у нее даже есть перспективный вариант — обеспеченный ухажер Вадим. Неожиданно у Матвея появляется просто сказочная возможность поехать на смотр в Москву в футбольный клуб Премьер-лиги, но он не хочет оставлять Дашу, когда рядом вьется Вадим. А для того, чтобы взять её с собой, нужно достать деньги.

В прокат фильм выходит 24 ноября.

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