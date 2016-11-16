|
16 ноября, среда
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев пригласили в ТЦ "Башкирия" на благотворительный концерт «Музыка лечит»// 16.11.2016
Все собранные средства пойдут на лечение 6-летней Лизы Ширяевой.
В Уфе в ближайшее воскресенье, 20 ноября, пройдет благотворительный концерт «Музыка лечит», в котором на безвозмездной основе примут участие многие музыканты и артисты Уфы. Организатор концерта – Благотворительный фонд «Наши дети». Все собранные средства будут направлены на лечение 6-летней девочки Лизы Ширяевой, которая страдает редким заболеванием – артрогрипоз (деформация сустава). Уже скоро ребенку сделают операцию, после чего она должна будет пройти курс реабилитации в детском ортопедическом инстиуте им.Турнера в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо 108 тыс. руб.
Мероприятие начнется в 15.00 в уфимском лайфстайл-центре «Башкирия» (г. Уфа, ул. Менделеева, 205а).
Принять участие в концерте согласились музыканты Национального симфонического оркестра, Башкирской государственной филармонии и других творческих коллективов города: лауреат международных джазовых фестивалей Ирина Остин, автор и исполнитель Рамиль Бадамшин, художественный руководитель эстрадно-джазового оркестра Башгосфилармонии Олег Касимов, солист-кубызист Миндигафур Зайнетдинов, актер Рустем Гайсин, солистка БГФ Лилия Ишемьярова, вокалистка Екатерина Ямщикова, певица Евгения Радченко и другие артисты. Также на концерте выступят студенты БГМУ и воспитанники детского вокального ансамбля «Тутти-Фрутти».
Цена билета – 300 руб.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
16.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев пригласили в ТЦ "Башкирия" на благотворительный концерт «Музыка лечит»
16.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты горсовета Уфы назначили дату слушаний по городскому бюджету
16.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии чиновнику за ноутбук придется заплатить 1,5 миллиона рублей
16.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Конфликт в хоккее выйдет на экран
16.11.2016 // ПУЛЬС
Башкирия не будет продавать свою долю в «Башнефти»
15.11.2016 // ПОЛЕЗНО
«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск
15.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Наши дети» в Уфе попросили горожан нарисовать Фею
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте