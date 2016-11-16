Ольга КОРЗИК

Все собранные средства пойдут на лечение 6-летней Лизы Ширяевой.

В Уфе в ближайшее воскресенье, 20 ноября, пройдет благотворительный концерт «Музыка лечит», в котором на безвозмездной основе примут участие многие музыканты и артисты Уфы. Организатор концерта – Благотворительный фонд «Наши дети». Все собранные средства будут направлены на лечение 6-летней девочки Лизы Ширяевой, которая страдает редким заболеванием – артрогрипоз (деформация сустава). Уже скоро ребенку сделают операцию, после чего она должна будет пройти курс реабилитации в детском ортопедическом инстиуте им.Турнера в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо 108 тыс. руб.

Мероприятие начнется в 15.00 в уфимском лайфстайл-центре «Башкирия» (г. Уфа, ул. Менделеева, 205а).

Принять участие в концерте согласились музыканты Национального симфонического оркестра, Башкирской государственной филармонии и других творческих коллективов города: лауреат международных джазовых фестивалей Ирина Остин, автор и исполнитель Рамиль Бадамшин, художественный руководитель эстрадно-джазового оркестра Башгосфилармонии Олег Касимов, солист-кубызист Миндигафур Зайнетдинов, актер Рустем Гайсин, солистка БГФ Лилия Ишемьярова, вокалистка Екатерина Ямщикова, певица Евгения Радченко и другие артисты. Также на концерте выступят студенты БГМУ и воспитанники детского вокального ансамбля «Тутти-Фрутти».

Цена билета – 300 руб.