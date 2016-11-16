В Башкирии отпразднуют 100-летие Мустая Карима

Злата ЗУКОВИЧ

Юбилей поэта пройдет в 2019 году.

Фото: glavarb.ru

Глава республики Рустэм Хамитов 15 ноября подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима) - народного поэта Башкирии, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Героя Социалистического Труда.

Мустай Карим внес значительный вклад в развитие культуры и искусства республики и страны. Правительство определит состав оргокомитета, разработает и утвердит план юбилейных мероприятий, которые пройдут в 2019 году.