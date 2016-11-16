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16 ноября, среда
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии отпразднуют 100-летие Мустая Карима// 16.11.2016
Юбилей поэта пройдет в 2019 году.
Фото: glavarb.ru
Глава республики Рустэм Хамитов 15 ноября подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима) - народного поэта Башкирии, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Героя Социалистического Труда.
Мустай Карим внес значительный вклад в развитие культуры и искусства республики и страны. Правительство определит состав оргокомитета, разработает и утвердит план юбилейных мероприятий, которые пройдут в 2019 году.
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