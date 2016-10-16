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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Башкирская модель стала Послом мира в Южной Корее

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.10.2016
Девушка получила награду в местном Доме правительства.

Башкирская модель Галина Лукина стала Послом мира в Южной Корее. Вчера участницы конкурса Miss Global Beauty Queen - 2016 посетили город Гимпо, где им вручили дипломы и медали.

— Это большая гордость и , конечно же , ответственность

❤
 Мы счастливы , что наша "Мисс Башкортостан-2016" стала Послом Мира, – написали коллеги Галины из модельного «Башкортостан» в социальных сетях.

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