В Уфе пройдет фестиваль видеофильмов о семье

Наталья КУЗНЕЦОВА

Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.

Фото: kirov-portal.ru

В уфимском ДК УМПО восьмого ноября пройдет фестиваль «Семья в кадре». Он станет финалом конкурса мини-фильмов о семейных традициях. Снять свое видео может каждая семья, имеющая детей в возрасте от трех до пяти лет.

Победителей планируется определить в четырех номинациях:

— «Назад в будущее» предполагает съемку фантастического фильма о семейных или детских проектах в области науки, техники;

— «Большое путешествие» - приключенческий фильм о путешествиях, спортивных достижениях семьи;

— «Тайная жизнь домашних» - фильм-комедия (в стиле мюзикла, водевиля, театрального спектакля);

— «Династия» - исторический мини-фильм о связи поколений (истории семейных династий, участие старшего поколения в воспитании детей).

Заявки принимаются до 21 октября. Подробные условия участия представлены на сайте организатора, а также в официальных группах журнала в социальных сетях.