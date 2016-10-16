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16 октября, воскресенье
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В Уфе пройдет фестиваль видеофильмов о семье// 16.10.2016
Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.
Фото: kirov-portal.ru
В уфимском ДК УМПО восьмого ноября пройдет фестиваль «Семья в кадре». Он станет финалом конкурса мини-фильмов о семейных традициях. Снять свое видео может каждая семья, имеющая детей в возрасте от трех до пяти лет.
Победителей планируется определить в четырех номинациях:
— «Назад в будущее» предполагает съемку фантастического фильма о семейных или детских проектах в области науки, техники;
— «Большое путешествие» - приключенческий фильм о путешествиях, спортивных достижениях семьи;
— «Тайная жизнь домашних» - фильм-комедия (в стиле мюзикла, водевиля, театрального спектакля);
— «Династия» - исторический мини-фильм о связи поколений (истории семейных династий, участие старшего поколения в воспитании детей).
Заявки принимаются до 21 октября. Подробные условия участия представлены на сайте организатора, а также в официальных группах журнала в социальных сетях.
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