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16 сентября, пятница
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Фотофакт: Выставка «Уфа на высоте» открылась// 16.09.2016
Фотографам пришлось подняться в общей сложности на высоту в 230 этажей.
Сегодня, 16 сентября, в торгово-выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» открылась выставка фотографий «Уфа на высоте», которую организовала «Комсомольская правда» при поддержке администрации города.
На экспозиции представлено более 70 снимков 13 фотографов, которые ради удачных кадров поднимались ранним утром и поздним вечером на 18, 21 и 25 этажи пешком, поскольку в новостройках еще нет лифта. На экспозицию можно полюбоваться еще месяц – до 20 октября.
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