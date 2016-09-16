Фотофакт: Выставка «Уфа на высоте» открылась

Злата ЗУКОВИЧ

Фотографам пришлось подняться в общей сложности на высоту в 230 этажей.

Сегодня, 16 сентября, в торгово-выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» открылась выставка фотографий «Уфа на высоте», которую организовала «Комсомольская правда» при поддержке администрации города.

На экспозиции представлено более 70 снимков 13 фотографов, которые ради удачных кадров поднимались ранним утром и поздним вечером на 18, 21 и 25 этажи пешком, поскольку в новостройках еще нет лифта. На экспозицию можно полюбоваться еще месяц – до 20 октября.