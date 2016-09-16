В Уфу с гастролями едет театр юного зрителя Казани

Злата ЗУКОВИЧ

Казанцы будут гастролировать в Уфе четыре дня.

В Уфу с гастролями приезжает казанский государственный театр юного зрителя. С 21 по 24 сентября в Уфе в Национальном молодежном театре РБ имени М. Карима пройдут комедия «Пигмалион, или история одного пари» Бернарда Шоу, мелодрама «Вкус меда» по пьесе Шейлы Дилени и премьера этого года «Из глубины… (Художник Винсент Ван Гог)».

Также в программе два мюзикла - «Джельсомино в стране лжецов» Джанни Родари и «Остров сокровищ», который основан на всемирно известном одноимённом романе Роберта Стивенсона.