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В Уфу с гастролями едет театр юного зрителя Казани// 16.09.2016
Казанцы будут гастролировать в Уфе четыре дня.
В Уфу с гастролями приезжает казанский государственный театр юного зрителя. С 21 по 24 сентября в Уфе в Национальном молодежном театре РБ имени М. Карима пройдут комедия «Пигмалион, или история одного пари» Бернарда Шоу, мелодрама «Вкус меда» по пьесе Шейлы Дилени и премьера этого года «Из глубины… (Художник Винсент Ван Гог)».
Также в программе два мюзикла - «Джельсомино в стране лжецов» Джанни Родари и «Остров сокровищ», который основан на всемирно известном одноимённом романе Роберта Стивенсона.
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