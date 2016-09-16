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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе в эти выходные вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.09.2016
Продажа продукции будет организована на девяти площадках.

Фото: pixabay.com

В Уфе в эти выходные, 17 и 18 сентября вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации города. Купить продукцию по низким ценам можно будет на девяти площадках.

В субботу, 17 сентября ярмарки пройдут в трех районах:

- в Демском: на проезжей части автодороги по ул. Правды, 18,20 от ул. Таллинской до ул. Ухтомского,

- в Кировском районе, на ул. Рабкоров, 5,7,

-  в Советском – на проезжей части автодороги по ул. Оренбургской от начала пр. Октября (нечетная сторона) до ул. Б. Гражданской.

И в субботу и в воскресенье, 18 сентября продажи сельхозпродукции будут организованы:

- на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина (мкр-н Инорс),

- на ул. Интернациональной у пересечения с ул. Машиностроителей (ул. Интернациональная, 139).

- на площади С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14.

- на площади перед Дворцом Спорта по ул. Р. Зорге, 41,

- в оптово-распределительном центре «Зур-Базар» (ул. М. Жукова, 51),

- на ТК «Караван» в мкр-не Зинино (ул. Строительная, 1Г).

Время торговли с 10 до 16 часов.

 

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