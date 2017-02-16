Если зубы потерялись...

Елена ВАВИЛОВА

В Уфе восстанавливают даже безнадежно потерянные зубы, а пациенты начинают блистать настоящими американскими улыбками.

Ох, сколько же в детстве родители, да и все кто в окружении ребенка твердят без устали – береги зубки, заботься о них, не забывай чистить два раза в день – утром и вечером. Пока родители бдят, зубы в порядке, а уж когда дитя вырастает, начинается у взрослого уже человека - учеба, карьера, собственная семья. В этой круговерти порой очень не хватает времени именно для собственных зубов.

Ситуации, когда мы открываем дверь в кабинет стоматолога у всех разные, так например, моя знакомая барышня Виктория попала к врачу, когда зуб сломался! Это было неизбежно, потому что зуб был молочный, такое порой случается, организм дает сбой, и процессы идут не совсем так, как задумала матушка Природа. Вот и у Ники все зубы поменялись, а один так и остался приветом из детства. Именно он в один прекрасный день под давлением крепкого орешка все же сломался. Стала Ника думать, горевать особо было некогда, но вариант был лишь один – ставить зубной имплант. Ну, не ходить же красивой девушке без зуба?

Все кто своими зубами занимается регулярно знают – цены сейчас в стоматологии ого-го! А тут не просто пломбу поставить, а целый зуб надо вживить и чтоб выглядел как родной. Вот за этими раздумьями я и застала Викторию, стали мы вместе с ней искать варианты. Естественно в первую очередь по знакомым, через социальные сети, коллег спрашивали. Перелопатили весь наш мегаполис - цены кусались, а дело, надо сказать, было как раз в канун нового года, любому понятно, что там каждый рубль на счету, не хочется же на праздники с пустыми карманами сидеть.

Кто ищет, тот всегда найдет, особенно если очень хочется и надо. Так на глаза моей коллеге попалось красивое название «Клиника Американская Улыбка». Звонок и пара-тройка вопросов и вот Вика уже сидит в кресле стоматолога на улице Адмирала Макарова,18/1.

Сделали все быстро и качественно, кстати, еще и сэкономила наша страдалица, оказалось, что цены в клинике «Американская Улыбка» очень приемлемые, а на имплантацию и вовсе гораздо дешевле, чем во многих других уфимских стоматологических клиниках. А так как у Виктории на момент протезирования еще и день рождения пришелся, ей сделали 10% скидку.

После столь комфортного и быстрого разрешения Никиной проблемы, я решила сводить в Клинику «Американская Улыбка» свою маму. Человек она пожилой, поэтому мы в первую очередь записались на консультацию, чтобы получить всю исчерпывающую информацию, вы ведь знаете, какие пенсионеры недоверчивые и как много у них вопросов. Приехали с мамой в назначенный час, принял нас Сергей Гудков, имплантолог-ортопед. Сергей Валерьевич оказался очень улыбчивым, обаятельным доктором, да еще вдобавок ко всему директором клиники, что еще больше польстило моей маме. В процессе беседы узнали у Сергея Валерьевича, что он, и врачи клиники, занимаются целым комплексом проблем. Так в их специализацию входит:

Высокоэстетическое протезирование керамическими коронками и винирами. Сложное съемное протезирование. Все виды протезирования на имплантатах. Костная пластика. Удаление зубов.

Вот какой широкий спектр проблем! Один врач делает всю работу от и до, как протезист и как имплантолог, знает все нюансы, оттого и качество работы увеличивается в разы. Ведь вы сами понимаете, одно дело, когда делают несколько человек, а когда вся работа под контролем одного специалиста.

Ну, и конечно, столь обаятельный доктор, как Сергей Валерьевич, сразу же расположил мою маму к себе. Но на всякий случай она уточнила, давно ли он работает и как оказалось врач-стоматолог он уже целых 15 лет. Потомственный врач во втором поколении, между прочим. С таким профессиональным стажем у доктора можно без боязни лечь в кресло и широко открыть рот, что мама и сделала. А надо заметить, что пожилые пациенты очень переживают и боятся операций. И что бы успокоить мою родительницу, Сергей Валерьевич привел в пример двух своих пациенток, которые по окончании операции даже спросили у него «А когда же уже будет больно?»

Итогом консультации мама осталась довольна, ведь жить то еще планирует долго, а значит и жевать нужно здоровыми зубами. Не совру, если скажу, что у пожилых людей плохо держатся съемные протезы, а с помощью мини имплантов и специальных замков можно их зафиксировать, что существенно улучшает качество жизни. Мини импланты ставятся быстро и без разрезов, что немаловажно у них малое число противопоказаний. Как сказала одна из пациенток Сергея Валерьевича «У меня после установки имплантов началась вторая молодость!!!»

Между прочим, Сергей Гудков рассказал нам, что в их клинике восстанавливают утраченный зуб с помощью титановых имплантов без обточки соседних зубов, как раз то самое, что сделали с Вероникиным зубом. И это здорово, ведь когда не нужно точить соседние зубы под коронки, человек избавлен от дополнительных болезненных ощущений. Не будет нанесен вред зубному нерву и зуб прослужит столько, сколько ему отпущено природой! А еще Сергей Валерьевич похвалился преимуществом имплантов, которые устанавливают в их клинике, оказывается, их поверхность обрабатывается лазером, что в свою очередь ускоряет приживаемость импланта. А конусное соединение и переключение платформ обеспечивают долгий срок службы.

А теперь коротко расскажу, что же такое имплантация зубов. Вы, наверное, знаете, что если коренной зуб по какой-то причине утерян, то на его месте новый уже не вырастет. Этот факт заставил врачей серьезно задуматься и начать искать пути решения этой проблемы. Так появилась прогрессивная методика по восстановлению потерянных зубов–имплантация. Это целая операция, ведь в кость вживляют, вкручивают штифт, который теперь будет выполнять роль корня. Выполнен он из гипоаллергенного материала, поэтому пациент может не беспокоится, что будут какие-то осложнения. Между прочим, впервые операцию по имплантации зуба провели аж 40 лет назад, когда моя мама еще была юной девушкой, а меня не было даже в проекте. Сегодня это довольно рядовая процедура, провести, которую можно и в Уфе. При правильном уходе срок службы искусственного зуба составит несколько десятков лет. К сожалению, дешевой эту процедуру назвать нельзя, зависеть стоимость будет от выбранной клиники и материала коронки.

Консультацией в Клинике «Американская улыбка» мы с мамой остались довольны. Теперь осталось собраться с духом и приехать в назначенный день и час на операцию. Надеемся, что как раз к прекрасному женскому празднику 8 марта мама будет сиять белоснежной улыбкой на зависть подружкам-пенсионеркам.

Адрес и контакты клиники: г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 18/1, офис 1, +7 (347) 266-84-50

График работы: Четные 10:00-14:00, Нечетные 14:00-20:00, Сб-Вс - выходные