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В Уфе зрители первыми увидят фильм «Три Икса. Мировое господство»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.01.2017
Перед премьерой уфимцев ждет шоу школы мотокросса Фрирайд.

Сеть Кинокомплексов «Планета Кино»  в среду, 18 января,  проводит предпремьерный показ картины «Три Икса. Мировое господство!» в формате IMAX 3D.

Уже полюбившийся всем герой фильма Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры».

Перед премьерой зрителей ждет шоу-программа, в рамках которой выступят представители школы мотокросса «Фрирайд» на самых крутых кроссовых мотоциклах. Гости показа получат возможность сфотографироваться с самыми крутыми райдерами города.  

Часть билетов поступила в открытую продажу, то есть у каждого уфимца и гостя столицы есть возможность увидеть картину первыми - раньше самой премьеры. Премьера фильма запланирована 19 января. Билеты можно приобрести на сайте www.kinoufa.ru

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