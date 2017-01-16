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Ильдар Абдразаков решил поддержать молодых талантов// 16.01.2017
Оперный певец открыл фонд поддержки и продвижения юных деятелей искусства.
Фото: culture.bashkortostan.ru
Ведущий бас мира Ильдар Абдразаков открыл фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства и развития международных культурных связей, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
– Сегодня, конечно, можно во многих местах прослушаться. Но уровень конкурсов российских, к сожалению, упал. Почти никто не получает Гран-при, иногда и первые премии дать некому, хотя голоса есть шикарные, прекрасные, – отметил Ильдар Абдразаков.
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