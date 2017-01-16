Ильдар Абдразаков решил поддержать молодых талантов

13.01.2017

В Башкирии кадетов из Ишимбая обучат киноисскуству В кадетском корпусе создается творческая мастерская, в которой ребята будут заниматься и тележурналистикой.

13.01.2017

Жители Башкирии могут купить инновационные окна Они интересны качеством и тем, что защитят малышей от опасности выпасть из окна.

12.01.2017

Уфимцев приглашают в путешествие по Вселенной Сеть Кинокомплексов «Планета Кино» приглашает на познавательные сеансы по воскресеньям.