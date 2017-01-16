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Башкирию на «Золотой маске 2017» представят два театра

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.01.2017
Свои спектакли представят Башкирский театр оперы и балета и Башдрамтеатр.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ

В этом году на российском национальном театральном фестивале «Золотая маска 2017» республику представят два театра – Башкирский государственный театр оперы и балета и Башкирский государственный академический театр драмы им.М.Гафури, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

13 апреля на сцене театра «Новая опера» будет показана опера «Геракл». Музыкальный руководитель оперы и дирижёр-постановщик заслуженный артист Башкирии Артём Макаров номинирован на «Лучшую работу дирижера», а солистка, исполняющая роль Иолы – Диляра Идрисова –  на «Лучшую женскую роль».

15 апреля на сцене «Геликон-опера» будет представлена опера «Орлеанская дева». Главная героиня, исполнительница роли Иоанны в опере – Надежда Бабинцева представлена в номинации «Лучшая женская роль». Уфимцы смогут просмотреть данные постановки на сцене Башкирского театра оперы и балета 4 февраля («Геракл») и 3 марта («Орлеанская дева»).

В рамках фестиваля экспертным советом «Золотой маски» был сформирован Лонг-лист (список наиболее заметных спектаклей сезона 2015-2016 гг.), в который вошел спектакль Башкирского государственного академического театра драмы «Джут» в постановке Айрата Абушахманова. В программе «Маска плюс 2017» «Джут» покажут 3 марта в Центре Мейерхольда. В Уфе «Джут» можно будет посмотреть 29 января. Напомним, что в прошлом году спектакль Айрата Абушахманова «Черноликие» был удостоен премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший художник по костюмам» (премию получил Альберт Нестеров).

Торжественная церемония вручения «Золотой Маски 2017» состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.  

 

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