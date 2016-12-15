В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли тонущего рыбака

Константин КЛИМОВ

Мужчина упал в воду и звал на помощь

Фото: ГИБДД

Сотрудники отдела ГИБДД по Чишминскому району Башкирии спасли упавшего в воду рыбака. Как рассказали в пресс-службе МВД России, напарники возвращались с дежурства, когда увидели в воде мужчину.

- Проезжая возле реки Калмашка, полицейские заметили мужчину, который упал прямо в холодную воду. На поверхности виднелась лишь его голова, а сам пострадавший из последних сил боролся за свою жизнь. Оценив ситуацию, полицейские сразу же бросились на помощь утопающему. Вскоре совместными усилиями мужчину удалось вытянуть из полыньи в безопасное место. Замёрзший рыбак уже не мог самостоятельно передвигаться, полицейские посадили пострадавшего в свой автомобиль и доставили в медицинское учреждение, - рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сейчас 45-летний житель Барсуанбашево Альберт Хамитов, находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

За спасение утопающего, старший лейтенант Айдар Салихов и лейтенант Ильмир Байков получили из рук главного автоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова памятные подарки.