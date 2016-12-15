Уфимцы сняли пародию на клип Сергея Зверева

15.12.2016

В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли тонущего рыбака Мужчина упал в воду и звал на помощь

15.12.2016

Памятка: Как завести автомобиль в мороз В Уфу пришли морозы, и многие автомобилисты столкнулись с проблемой запуска двигателей своих железных коней

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Как уфимцам выйти на новый уровень жизни ЖК «Белая река» - комфортное жильё с видом на главную реку Башкирии.

12.12.2016

В Уфе появилось 13 новых Снегурочек Фотопроект Лэйсэн Муртазиной помог девушкам окунуться в сказку.