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Уфимцы сняли пародию на клип Сергея Зверева

Кристина ДЕЙНЕКО // 15.12.2016
В клипе снялись модели не стандартных размеров.

Фото: white-tube.ru

В Уфе сняли пародию на клип Сергея Зверева «Ты не будешь знать», сообщает «Бажин Фактор». Клип звезда-парикмахер-певец снял совместно с танцовщицами и моделями. В уфимской версии роли танцовщиц исполнили модели size + с пышными формами.

Оригинал:

Пародия:

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